Die HSG Bensheim-Auerbach hat in Oldenburg am Ende deutlich verloren.

Die HSG Bensheim Auerbach hat am Sonntag in der Handball-Bundesliga der Frauen mit 30:36 (14:15) in Oldenburg verloren. Die Gastgeberinnen überholen die Flames dadurch und verdrängen die Hessinnen auf Rang acht.