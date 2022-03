Flames unterliegen in Zwickau

Handball-Bundesliga Flames unterliegen in Zwickau

Die HSG Bensheim/Auerbach hat am Samstag in der Handball-Bundesliga in Zwickau verloren.

Die Flames unterlagen dem BSV Sachsen Zwickau 22:26 (12:15). Die HSG Bensheim-Auerbach bleiben somit auf Rang neun der Handball-Bundesliga.