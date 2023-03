Beide hessischen Teams haben sich am Samstagabend in der Handball-Bundesliga gut geschlagen. Bei der HSG Bensheim/Auerbach reichte es sogar knapp zum Sieg.

In der Handball-Bundeliga hatte die HSG Bensheim/Auerbach Flames am Samstagabend mit Neckarsulm den Tabellenvorletzten zu Gast. In der umkämpften Partie setzte sich die HSG knapp mit 30:27 durch und wurde damit ihrer Favoritenrolle gerecht, denn die Südhessinnen stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz. Bei der HSG Bad Wildungen Vipers reichte es dagegen nicht zum Sieg. Gegen den Tabellenführer aus Bietigheim stand es am Ende 28:36.