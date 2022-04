Kein guter Tag für die beiden hessischen Mannschaften in der Handball-Bundesliga der Frauen.

Den beiden hessischen Teams blieben in der Handball-Bundesliga der Frauen am frühen Samstagabend ohne Sieg. Die HSG Bensheim/Auerbach unterlag in eigener Halle gegen die Tabellen-Nachbarinnen Bayer Leverkusen knapp mit 31:32. Bensheim steht auf dem zehnten Tabellenplatz. Die HSG Bad Wildungen schaffte immerhin ein Unentschieden beim 33:33 in Neckarsulm. Bad Wildungen ist Tabellen-Elfter.