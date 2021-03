Früh komfortabel in Führung gehen und gegen Clubs aus dem Tabellenkeller gewinnen: Das war am Donnerstag der Matchplan von MT Melsungen und HSG Wetzlar. Nach einem ordentlichen Start haben beide aber die Rechnung ohne ihre Gegner gemacht.

Die HSG Wetzlar und die MT Melsungen haben am 23. Spieltag der Handball-Bundesliga teils deutliche Führungen verspielt. Melsungen führte am Donnerstag gegen Balingen-Weilstetten zur Pause mit vier Toren Vorsprung, verlor am Ende aber knapp mit 24:25 (16:12). Es war die erste Niederlage nach zuletzt zwei Siegen in Folge. Für die Nordhessen geht es bereits am Sonntag (16 Uhr) in Ludwigshafen weiter.

Weitere Informationen MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 24:25 (16:12) Tore MT Melsungen: Salger 6, Kühn 5, Pavlovic 4, Reichmann 3/3, Kastening 2, Maric 2, Danner 1, Kunkel 1

Tore HBW Balingen-Weilstetten: Grétarsson 9/1, Schoch 5, Lipovina 4, Saueressig 3, Scott 2, Nothdurft 1, Thomann 1



Schiedsrichter: Mirko Krag (Frankfurt/M.)/Marcus Hurst (Oberursel)

Strafminuten: 12 / 10

Disqualifikation: - / Kirveliavicius (57./3. Zeitstrafe) Ende der weiteren Informationen

HSG Wetzlar strauchelt beim Tabellenletzten

Auch Wetzlar verspielte in der zweiten Halbzeit eine Vier-Tore-Führung, kam bei Tabellenschlusslicht Coburg aber immerhin noch zu einem 30:30 (17:13). Kristian Björnsen war mit neun Treffern bester Wetzlarer Werfer.

Weitere Informationen HSC 2000 Coburg - HSG Wetzlar 30:30 (13:17) Tore HSC 2000 Coburg: Billek 6/4, Schröder 6, Zetterman 6, Grozdanic 4/2, Norouzi Nezhad 3, Zeman 3, Kelm 1, Neuhold 1

Tore HSG Wetzlar: Björnsen 9, Holst 6/5, Cavor 5, Lindskog 4, Rubin 3, Forsell Schefvert 2, Fredriksen 1



Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Strafminuten: 2 / 8

Disqualifikation: - / - Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, Nachrichten, 25.03.21, 21 Uhr