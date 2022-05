In der Handball-Bundesliga will die HSG Wetzlar am Donnerstag (19.05 Uhr) unbedingt den Kontakt an die Spitzengruppe halten.

Die Mittelhessen sind aktuell Sechster mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang fünf. Dazu ist aber ein Sieg beim Kellkind aus Balingen-Weilstetten absolute Pflicht. Der Gastgeber braucht hingegen selbst dringen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Einen Sprung in der Tabelle kann zur gleichen Zeit die MT Melsungen machen. Die Nordhessen treffen auf Lemgo und können die Gäste mit einem Sieg in der Tabelle überholen und ebenfalls den Kontakt zu Platz fünf halten.