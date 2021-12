Die HSG Bensheim-Auerbach hat in der Bundesliga am Mittwoch den zweiten Sieg in Serie eingefahren.

Gegen den Tabellenfünften aus Metzingen gewannen die Südhessinnen in einer spannenden und engen Partie am Ende mit 31:28. Die HSG lag dabei zur Pause mit zwei Treffern zurück, konnte das Spiel aber im zweiten Abschnitt drehen.