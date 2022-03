HSG Wetzlar und MT Melsungen am Sonntag gefordert

Nach kurzer Pause will die HSG Wetzlar an ihre positiven Wochen anknüpfen.

Die Mittelhessen sind seit drei Spielen ungeschlagen und stehen als Tabellen-Fünfter richtig gut da. Mit einem Sieg am Sonntag (16 Uhr) in Lemgo könnte die HSG den Anschluss an den Tabellenvierten Flensburg-Handewitt halten.

Eine ähnlich gute Saison spielt die MT Melsungen. Die Nordhessen stehen als Tabellen-Sechster gleich hinter der HSG. Die MT ist im Jahr 2022 noch komplett ohne Niederlage. Die letzte datiert aus dem Dezember vergangenen Jahres. Bei den Rhein-Neckar Löwen soll am Sonntag (16 Uhr) auch diese Serie Bestand haben.