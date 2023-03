Die MT Melsungen und die HSG Wetzlar stehen weiter ohne Bundesliga-Sieg in diesem Jahr da und dementsprechend mit dem Rücken zur Wand.

Die beiden hessischen Teams stecken in der Krise, am Sonntag (16.05 Uhr) soll der Negativtrend endlich gestoppt werden. Die MT tritt in Hannover an, Wetzlar reist nach Stuttgart. "Wir müssen endlich anfangen, Handball zu spielen", nahm Melsungens Nationalspieler Julius Kühn sich und seine Teamkollegen in die Pflicht. "Ich erwarte kein schönes, aber ein kampfbetes Spiel", fasste HSG-Coach Hrvoje Horvat Wetzlars Ausgangslage zusammen.