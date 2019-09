Die MT Melsungen hat gegen die Rhein-Neckar Löwen den fünften Sieg in Folge eingefahren. Zur gleichen Zeit gewann die HSG Wetzlar in einem dramatischen Spiel gegen den SC Mageburg.

Die MT Melsungen hat in der Handball- Bundesliga am Donnerstag ein Ausrufezeichen gesetzt und vor heimischer Kulisse die Rhein-Neckar Löwen mit 31:26 (14:14) besiegt. Für die Nordhessen ist es nach dem holprigen Saisonstart bereits der fünfte Sieg in Serie. Bester Werfer im Team der MT war Rückraumspieler Lasse Mikkelsen mit neun Treffern.

Weitere Informationen MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 31:26 (14:14) Tore MT Melsungen: Mikkelsen 9/4, K. Häfner 8, Kühn 4, Maric 3, Reichmann 3, Salger 2, Allendorf 1, Schneider 1



Tore Rhein-Neckar Löwen: Gensheimer 7/4, Schmid 4, Groetzki 3, Nielsen 3, Kohlbacher 2, Lagarde 2, Petersson 2, Guardiola 1, Kirkelökke 1, Larsen 1



Zuschauer: 4.300 Ende der weiteren Informationen

Wetzlar besiegt Magdeburg

Einen Sieg konnte auch die HSG Wetzlar einfahren. Das Team von Trainer Kai Wandschneider gewann zuhause gegen den SC Magdeburg mit 29:28 (15:13). Die dramatische Partie war bis in die Schlussminute spannend, in der die Hessen dann aber das bessere Ende für sich hatten.