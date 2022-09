Die HSG Wetzlar gibt gegen Gummersbach den Sieg kurz vor Schluss aus der Hand und wartet damit weiter auf den ersten Punkt. Enttäuschte Gesichter gibt es auch in Melsungen.

Die HSG Wetzlar bleibt in der Handball-Bundesliga weiter punktlos. Die Mittelhessen kassierten am Sonntag im vierten Spiel die vierte Niederlage und bleiben damit weiter im Tabellenkeller. Besonders bitter: Gegen den VfL Gummersbach lag die HSG knapp drei Minuten vor Schluss noch mit zwei Toren in Front, am Ende hieß es aber 29:30 (16:15).

Weitere Informationen HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 29:30 (16:15) Tore für Wetzlar: Rubin (7), Weissgerber (6/4), Lipovina (5), Nyfjäll (3), Schelker (3), Mellegard (2), Schmidt (1), Wagner (1), Nikolic (1)

Tore für Gummersbach: Mappes (10/3), Blohme (6), Jansen (3), Schluroff (3), Köster (3), Zeman (2), Kodrin (2), Vidarsson (1)



Zuschauer: 2.950 Ende der weiteren Informationen

Und auch für den zweiten hessischen Vertreter lief es zeitgleich nicht besser: Die MT Melsungen verlor in eigener Halle mit 28:31 (15:17) gegen Hannover Burgdorf. Bester Werfer der Nordhessen war dabei Ivan Martinovic mit sieben Treffern.