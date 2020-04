Die Handball-Bundesliga hat sich mit ihren Clubs auf den spätmöglichsten Termin für eine Fortsetzung der Saison geeinigt. Bis zum 30. Juni muss die Spielzeit mit der MT Melsungen und der HSG Wetzlar zu einem Ende gekommen sein.

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat in einer Videokonferenz am Freitag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur festgelegt, dass die derzeit unterbrochene Spielzeit spätestens am 16. Mai fortgesetzt werden müsste. Bis Ende Juni müsste die Saison dann beendet werden.

HBL hat auch über möglichen Abbruch diskutiert

Eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni hinaus schloss die Liga nach rechtlicher Prüfung aus. Auch über die Möglichkeit eines Abbruchs wurde diskutiert. In der kommenden Woche will das HBL-Präsidium ein Szenario vorstellen, wie die Saison gewertet werden könnte unter der Voraussetzung, dass sie abgebrochen werden müsste.

Eine Fortsetzung des Spielbetriebs bleibt aber weiter das Ziel. Derzeit ruht der Spielbetrieb bis Ende April. Diesbezüglich wollen Liga und Clubs, darunter auch die MT Melsungen und die HSG Wetzlar, weiter die politischen Entscheidungen im Zuge der Corona-Krise abwarten.