Die HSG Bensheim-Auerbach hat am dritten Spieltag den ersten Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert.

Die HSG Bensheim-Auerbach konnte die Partie in Oldenburg am Samstagabend mit 32:26 siegreich gestalten. Zur Pause lagen die Hessinnen noch mit 13:14 zurück, starteten aber eine furiose Aufholjagd und gewannen am Ende deutlich.