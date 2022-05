Die HSG Bensheim/Auerbach hat in der Handball-Bundesliga ihr letztes Heimspiel der Saison gewonnen.

Gegen Rosengarten-Buchholz setzten sich die Südhessinnen am Samstag mit 28:24 durch. Nichts zu holen gab es für die Bad Wildungen Vipers. Die Nordhessinnen gingen beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit 29:39 unter. Am letzten Spieltag der Saison kommt es zum Hessen-Derby in Bad Wildungen.