Die HSG Wetzlar hat im hessischen Aufeinandertreffen in der Handball-Bundesliga am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt und sich gegen die MT Melsungen durchgesetzt. Für die Melsunger läuft es unter dem neuen Trainer noch nicht rund.

Die HSG Wetzlar hat das Hessenderby gegen die MT Melsungen überraschend für sich entschieden. Die Mittelhessen bezwangen den nordhessischen Ligakonkurrenten am Sonntag mit 31:28. Dabei waren die Melsunger angesichts des besseren Tabellenplatzes als Favorit in die Partie gegangen. Für die MT ist es nach der Niederlage gegen den TV Hüttenberg in der vergangenen Woche bereits die zweite Pleite unter dem neuen Coach Heiko Grimm.

Bereits zur Pause lag die HSG mit 24:18 deutlich in Führung. Nach der Halbzeit erwischten die Melsunger dann zwar den besseren Start, doch Wetzlar zeigte sich davon unbeeindruckt und und hielt die Gäste weiter auf Distanz. In der Schlussphase kämpfte sich die MT noch einmal ran, das reichte aber nicht, um die Niederlage abzuwenden. Bester Werfer der Nordhessen war Lasse Mikkelsen mit acht Toren. Für Wetzlar gelangen Maximilian Holst acht Treffer.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 22.4.2018, 21.45 Uhr