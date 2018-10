Für die Handballer der HSG Wetzlar setzte es beim Wiedersehen mit der MT Melsungen die nächste bittere Derby-Niederlage. Die Nordhessen erreichten mühelos das Viertelfinale im DHB-Pokal.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video MT gewinnt Hessenderby im DHB-Pokal [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Lange Gesichter bei den Fans der HSG Wetzlar, Freude beim mitgereisten Melsunger Anhang: Das Hessenderby im Pokal-Achtelfinale war eine klare Angelegenheit. Die Bartenwetzer setzten sich am Dienstagabend mühelos mit 28:20 durch und hatten nach dem zuletzt schwächeren Auftritten in der Liga wieder Grund zum Jubeln. Dagegen mussten die bereits in der Punktrunde mit Schwierigkeiten kämpfenden Grün-Weißen den nächsten Dämpfer hinnehmen.

In der nur mit 2.800 Zuschauern besetzten Wetzlarer Arena düpierten die Melsunger wie schon vor gut einem Monat in der Liga ihren Hessen-Rivalen. Vom Anpfiff weg nahm das Team von Trainer Heiko Grimm das Zepter in die Hand und stellte schon früh die Weichen aufs Weiterkommen. Mit einer 4:0-Führung legten die Gäste einen Traumstart hin und hielten im weiteren Verlauf die HSG auf Abstand, die in der abgelaufenen Saison immerhin noch ins Halbfinale eingezogen waren. Zur Pause stand es 13:8 für die MT.

Starker Simic im MT-Kasten

Bis dahin überragender Mann auf Seiten der Melsunger war Torhüter Nebojsa Simic, der exakt 50 Prozent der Würfe des Gegners zunichte machte. Nach dem Seitenwechsel hatten die Melsunger das Geschehen weiter sicher im Griff. Zwar mühten sich die ersatzgeschwächten Hausherren um den Anschluss, aber vorne fehlte den Mannen von Trainer Kai Wandschneider schlichtweg die Durchschlagskraft. So war die Partie spätestens beim Stande von 23:16 (50.) für Melsungen entschieden.