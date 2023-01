Handball-Bundesligist HSG Bensheim-Auerbach hat im zwölften Saisonspiel die siebte Niederlage kassiert.

Die Flames verloren am Samstagabend ihr Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe mit 24:27. Das nächste Spiel steht für die Südhessinnen am 1. Februar beim Tabellenzweiten Thüringer HC an.