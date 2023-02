Der HSG Bensheim/Auerbach ist für die neue Saison ein Transfer-Hammer geglückt.

Ex-Nationalspielerin Kim Naidzinavicius kehrt vom Deutschen Meister SG BBM Bietigheim an die Bergstraße zurück. Das teilte der Club aus Südhessen am Montag mit. Bei den Flames, für die sie bereits von 2008 bis 2011 in der zweiten Liga auflief, unterschrieb sie einen Dreijahresvertrag.

"Ich freue mich riesig darauf, wieder zurück nach Bensheim zu kommen. Nach nun sieben erfolgreichen Jahren in Bietigheim bin ich nochmal bereit für eine neue Herausforderung", sagte Naidzinavicius.