Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga am Sonntag (14 Uhr) eine echte Herausforderung vor der Brust.

Die Mittelhessen empfangen in der heimischen Halle den Rekordmeister aus Kiel. Die Norddeutschen stehen aktuell auf Rang drei, Wetzlar befindet sich weiter im Tabellenkeller. Ebenfalls am Sonntag (16.05 Uhr) ist zudem die MT Melsungen im Einsatz. Die Nordhessen treffen auf den Bergischen HC. Mit einem Sieg will die MT den Abstand weiter verkürzen. Einfach wird das nicht: Der BHC hat aus den vergangenen vier Spielen ganze sieben Punkte geholt.