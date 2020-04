Die Zweitliga-Handballer des TV Hüttenberg verzichten trotz der Ausnahmeregelung der hessischen Landesregierung für Profisportler weiter auf das Training.

"Wir möchten der Vorbildfunktion gerecht werden und in solch einer gesundheitlichen Lage keinerlei Risiken eingehen", sagte Geschäftsführer Fabian Friedrich. "Sollte der Ligabetrieb in absehbarer Zeit wieder aufgenommen werden, wird selbstverständlich auch wieder trainiert. Doch alles nur sofern das gesundheitliche Risiko bewertet werden kann." Die Hüttenberger wollen damit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Wie der TVH machen es in Hessen beispielsweise auch die Basketballer der Gießen 46ers - auch sie trainieren vorerst nicht.