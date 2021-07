Lenny Rubin verlängert in Wetzlar

Handball Lenny Rubin verlängert in Wetzlar

Lenny Rubin hat seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar vorzeitig bis 2024 verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

"Ich fühle mich in Wetzlar sehr wohl und spiele jetzt schon drei Jahre hier. Gerade in dieser Saison habe ich nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht", sagte der Schweizer Nationalspieler in einer Mitteilung des Klubs.