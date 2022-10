Knappe Partie, starke Torhüter-Leistungen und am Ende einen Sieger aus Melsungen: Das ist die Bilanz des Derbys zwischen der MT und der HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga.

Die MT Melsungen hat das Derby in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Nordhessen besiegten die HSG Wetzlar am Sonntag mit 21:19 und liegen damit in der Tabelle als 10. wieder vor dem hessischen Konkurrenten.

Weitere Informationen Spielbericht im heimspiel Das heimspiel zeigt ab 22.05 Uhr einen Bericht des Derby. Ende der weiteren Informationen

Die Partie war von Beginn an eng, umkämpft und geprägt von den Defensivreihen sowie den Torhütern. Sowohl Wetzlars Till Klimpke (14) als auch Melsungen Nebojsa Simic (12) konnten sich mit mehreren Paraden auszeichnen. Die Entscheidung vor 3.319 Zuschauern fiel erst in den letzten Minuten als die Hausherren von 18:18 auf 21:18 davonzogen.