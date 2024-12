Die HSG Wetzlar und die MT Melsungen haben das neu geschaffene Nachhaltigkeitszertifikat der Handball-Bundesliga erhalten.

Das teilten beide Clubs am Dienstag mit. Der Nachweis von nachhaltigem Handeln ist erstmals auch ein Kriterium zum Erhalt der Lizenz für die kommende Saison. "Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, dieses Thema in der Zukunft immer weiter auszubauen", sagte HSG-Geschäftsleiter Tim Talhoff. Melsungens Vorstand Axel Renner fügte an: "Wir sehen uns in der Verantwortung, für die nächsten Generationen eine gute Zukunft mitzugestalten."