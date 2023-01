Deutschlands Handballer haben die Vorrunde bei der Weltmeisterschaft mit einer makellosen Bilanz abgeschlossen.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Dienstag in Kattowitz auch das letzte Gruppenspiel gegen Algerien mit 37:21 (16:9). Zuvor hatte es für die DHB-Auswahl Siege gegen Serbien (34:33) und Katar (31:27) gegeben. Vor rund 1000 Zuschauern war Kreisläufer Jannik Kohlbacher mit zehn Toren bester Werfer für die deutsche Mannschaft. Zum Auftakt der Hauptrunde, in die Deutschland 4:0 Punkte mitnimmt, trifft das DHB-Team am kommenden Donnerstag ebenfalls in Kattowitz auf Argentinien. Weitere Gegner in der zweiten Turnierphase sind Norwegen und die Niederlande.