Die MT Melsungen hat vor heimischem Publikum gegen Kellerkind Stuttgart verloren - und das klar. Deutlich besser machte es die HSG Wetzlar gegen das Topteam Rhein-Neckar Löwen.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga eine überraschende Heimniederlage kassiert. Gegen Kellerkind Stuttgart verloren die Nordhessen am Donnerstagabend mit 21:26 (9:13). Die klar favorisierten Melsunger fanden zu keinem Zeitpunkt in die Partie und verloren am Ende verdient.

Weitere Informationen MT Melsungen - TVB Stuttgart 21:26 (9:13) Tore MT Melsungen: Maric 4, Kunkel 3, Kühn 3, Reichmann 3/2, K. Häfner 2, Salger 2, Ignatow 1, Mikkelsen 1, Pavlovic 1, Sidorowicz 1



Tore TVB Stuttgart: Zieker 6/3, Pfattheicher 5, M. Häfner 3, Lönn 3, Zeitz 3, Markotic 2, Weiß 2, Faluvegi 1, Späth 1



Zuschauer: 3.797 Ende der weiteren Informationen

Wetzlar ringt Löwen ein Remis ab

Deutlich besser machte es die HSG Wetzlar. Das Team von Trainer Kai Wandschneider rang dem Topteam Rhein-Neckar Löwen vor heimischer Kulisse ein 27:27 (17:18) ab. Die Hessen ließen die Löwen nie davonziehen und konnten in der Schlussminute noch den umjubelten Ausgleich zum Remis erzielen.