Die ukrainische Handball-Nationalmannschaft musste ihre Heimat verlassen und ist unweit der hessischen Grenze gestrandet. Nun wurden kurzfristig zwei Benefizspiele gegen Drittligist Rodgau Nieder-Roden sowie gegen Bundesligist HSG Wetzlar organisiert.

Die ukrainische Handball-Nationalmannschaft hat ereignisreiche Tage hinter sich. Durch einen Sondererlass des ukrainischen Sportministers wurde dem Team von Trainer Slava Lochmann ausdrücklich empfohlen, das Kriegsgebiet zu verlassen und auszureisen. Trainer und Betreuer machten sich mit 14 Spielern sowie ihren Frauen und Kindern auf den Weg nach Bayern.

Drei Tage war der Tross unterwegs. Über Budapest kam man schließlich an der deutschen Grenze an, wo Rudi Brunner zusammen mit einigen Sponsoren des TV Großwallstadt auf sie warteten. Hintergrund: Ukraine-Trainer Slava Lochmann war einige Jahre Spieler in Großwallstadt und nahm Kontakt auf. Brunner, langjähriger Förderer des Zweitligisten, organisierte die Ausreise und Unterbringung in Unterfranken.

Erstes Benefizspiel gegen Rodgau Nieder-Roden

Brunner war es dann auch, der noch während der Ausreise der Ukrainer Jan Redmann anrief, Trainer der Drittliga-Mannschaft in Rodgau Nieder-Roden. Er fragte ihn, ob es möglich sei, ein Benefizspiel zu organisieren. Redmann musste nicht lange überlegen. "Wir sind natürlich direkt eingestiegen und haben versucht, das Spiel in der kurzen Zeit so optimal wie möglich zu organisieren", sagte er dem hr-sport. Das Ergebnis: Am Donnerstag (20.30 Uhr) empfängt der hessische Drittligist die ukrainische Nationalmannschaft.

Der sportliche Charakter spielt bei der Partie in Rodgau Nieder-Roden natürlich keine allzu große Rolle. "Unsere Spieler wissen natürlich, dass die Ukrainer qualitativ viel hochwertigere Spieler haben als wir als Halb-Profis", gesteht Redmann. Viel eher soll es darum gehen, den ukrainischen Spielern die Möglichkeit zu geben, für 60 Minuten mal nur an Handball zu denken. "Vielleicht können wir ihnen sogar ein Lächeln ins Gesicht zaubern", so der Trainer.

Zudem soll mit dem Benefizspiel, wie der Name schon verrät, finanzielle Hilfe für die Ukraine geleistet werden. Dafür soll die kleine Halle in Rodgau Nieder-Roden unter den aktuellen Corona-Maßnahmen so gut wie möglich gefüllt werden. Falls die Halle ausverkauft sein sollte, besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Mannschaft mit sogenannten Solidaritätstickets zu unterstützen, so Redmann.

Am 1. April nach Wetzlar

Auch die HSG Wetzlar hat keine Sekunde gezögert, als sie als Testspielgegner der ukrainischen Nationalmannschaft angefragt wurde. "Die russischen Kriegsverbrechen müssen gestoppt werden und den Menschen in der Ukraine jedwede humanitäre Hilfe geleistet werden“, so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Kurzerhand riefen die Mittelhessen für den 1. April (19.30 Uhr) in der Sporthalle Dutenhofen das "Handballspiel für den Frieden" aus und riefen alle Sportfans der Region auf, Solidarität mit den Ukrainern zu zeigen, zahlreich zu erscheinen und zu spenden.

Wie es für die ukrainische Mannschaft nach den Benefizspielen weitergeht, weiß noch niemand so genau. Vorerst wird sie wohl in Großwallstadt bleiben und versuchen, sich fit zu halten. "Wir sind jetzt erst mal heilfroh, dass die Jungs und ihre Familien hier in Deutschland sind", so Kontaktmann Rudi Brunner. Und das ist ohnehin erstmal die Hauptsache.