Im Hessenderby treffen am Sonntag Wetzlar und Melsungen aufeinander (Archivbild). Bild © Imago Images

Derbyzeit in der Handball-Bundesliga: Die HSG Wetzlar empfängt am Sonntag die MT Melsungen. Wir übertragen das Spiel im Livestream.

Vorhang auf für ein spannendes Hessenderby in der Handball-Bundesliga: Die HSG Wetzlar empfängt am Sonntag (16 Uhr) die MT Melsungen. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in der Saison 2021/22.

Der hr zeigt das Spiel live und in voller Länge: Das Derby zwischen Wetzlar und Melsungen sehen Sie am Sonntag ab 16 Uhr im Livestream auf hessenschau.de.

Prestige und Punkte

Nach knapp der Hälfte der aktuellen Spielzeit befinden sich beide Teams im Tabellenmittelfeld. Der Sieger des Hessenduells punktet also nicht nur in diesem Verfolgerduell, er hält auch den Kontakt zur Spitzengruppe um Tabellenführer SC Magdeburg.