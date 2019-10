Die HSG Wetzlar bekommt es am Mittwoch (20 Uhr) im Achtelfinale des DHB-Pokals mit Titelverteidiger THW Kiel zu tun.

"Der THW ist das Nonplusultra im deutschen Handball. Deshalb ist die Vorfreude bei uns riesig“, sagt Wetzlars Trainer Kai Wandschneider. Die Mittelhessen haben in der laufenden Saison bereits den Top-Teams aus Flensburg und Magdeburg Punkte abgenommen.

Die HSG erwartet für das Spiel rund 3.000 Fans in der heimischen Arena. "Meine Spieler sind gut drauf und haben richtig Lust auf Handball. Das sieht man in jedem Training", so Wandschneider.