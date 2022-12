Hrvoje Horvat steht vor seinem Debüt als Trainer der HSG Wetzlar.

Der Kroate hat die Mittelhessen nach dem Rauswurf von Ben Matschke erst vor wenigen Tagen übernommen. Am Sonntag (14 Uhr) feiert Horvat im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen nun seine Premiere an der Seitenlinie. "Wir werden nur kleine Korrekturen vornehmen, um das Team nicht zu überfordern" kündigte der Neu-Coach an. "Wir wollen für die Löwen ein Stolperstein sein, aber müssen natürlich schauen, was passiert." Die Löwen sind als Tabellendritter klarer Favorit beim 15. aus Wetzlar.