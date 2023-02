Die HSG Wetzlar tritt mit einer Negativserie im Gepäck bei den Füchsen Berlin an. Der Hauptstadtklub führt die Tabelle der Handball-Bundesliga an.

Die HSG Wetzlar steht am Samstagabend (18.30 Uhr) vor einer schwierigen Aufgabe in der Handball-Bundesliga. Die Hessen reisen in die Hauptstadt zu den Füchsen Berlin, die die Tabelle mit 33 von 38 möglichen Punkten anführen.

Wetzlar kämpft am anderen Ende der Tabelle um jeden Zähler. Vier Siege und ein Remis stehen bereits 14 (!) Niederlagen gegenüber. Die vergangenen fünf Partien verlor das Team von Trainer Hrvoje Horvat allesamt, ist daher abstiegsgefährdet. Mit neun Punkten steht die HSG auf Rang 16 noch vor Minden (sechs Punkte) und Hamm (drei) über dem Strich.