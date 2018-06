Starker Auftritt im Saisonfinale: Die HSG Wetzlar ließ beim Gastspiel in Stuttgart keinen Platz für Zweifel und feierte schließlich einen klaren Sieg.

Die HSG Wetzlar hat sich mit einem Sieg beim TVB Stuttgart in die Sommerpause verabschiedet. Das Team von Trainer Kai Wandschneider feierte beim Tabellen-14. am Sonntag einen ungefährdeten 36:26-Erfolg. Mit dem Sieg bei den Schwaben sicherten sich die Mittelhessen in der Abschlusstabelle zudem Rang elf.

Bereits zur Halbzeit hatte die HSG deutlich in Führung gelegen und ging mit einem Vorsprung von neun Toren in die Kabine. Auch den zweiten Durchgang dominierten die Wetzlarer und siegten so. Stärkster Werfer bei den Mittelhesen war Stefan Cavor mit neun Treffern. Beim TVB traf Ex-Nationalspieler Michael Kraus zehn Mal.