Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga die Überraschung verpasst und gegen den THW Kiel verloren.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Hessen verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten THW Kiel mit 25:31 (13:15). Die HSG verkaufte sich insbesondere in der ersten Halbzeit teuer.

Die Hessen gingen früh in Führung und distanzierten die Gäste zeitweise um drei Tore. Doch gegen Ende der ersten Hälfte zog der Rekordmeister aus Kiel die Zügel an und drehte die Partie. Auch in Halbzeit zwei erwies sich Kiel als eine Nummer zu groß für die HSG. Bester Werfer bei den Hessen war Jovica Nikolic mit fünf Toren. Die HSG liegt auf Tabellenplatz 15.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - THW Kiel 25:31 (13:15) Tore Wetzlar: Nikolic 5, Novak 5/1, Rubin 5, Mellegard 2, Nyfjäll 2, Schelker 2, Weissgerber 2/1, Becher 1, E. Schmidt 1

Tore Kiel: Bilyk 5, Ekberg 5/1, M. Landin 5/2, Sagosen 5/2, Reinkind 4, Wiencek 4, Dahmke 2, Pekeler 1



Zuschauer: 4.246 Ende der weiteren Informationen