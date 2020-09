Erleichterung beim Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar: Die Mittelhessen dürfen zum Saisonauftakt wieder Fans in der heimischen Arena begrüßen.

Zum Saisonstart der Handball-Bundesliga im Oktober dürfen bis zu 800 Fans zu den Heimspielen der HSG Wetzlar kommen. Das gab der Verein am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt.

"Sport ohne Zuschauer ist nichts"

"Es ist eine ganz wesentliche Entscheidung, die uns richtig viel Kraft gibt", sagte Geschäftsführer Björn Seipp. "Sport ohne Zuschauer ist nichts, dementsprechend ist es ein ganz wichtiger Tag."

Die Profis hätten sich sehr gefreut, als er ihnen die Nachricht überbracht hat, so Seipp. "Natürlich möchten wir absehbar vor mehr Zuschauern spielen, aber als Startschuss ist das ein ganz tolles Signal." Die HSG Wetzlar startet am 4. Oktober um 16 Uhr gegen Flensburg in die neue Saison.