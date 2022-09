Im ersten Heimspiel der neuen Saison bekommt die HSG Wetzlar am Mittwoch (19.05 Uhr) Besuch von den Füchsen Berlin.

Der Gegner hat die vergangene Spielzeit als Dritter abgeschlossen, HSG-Trainer Ben Matschke sieht die Hauptstädter als "ernsten Kandidat für den Meistertitel".

Wetzlar war mit einer Niederlage in Erlangen in die neue Saison gestartet. "Natürlich befinden wir uns weiterhin in einer Findungsphase und dieser Pro- zess wird noch andauern", so Matschke. Verzichten muss der Coach auf den Langzeitverletzten Stefan Cavor sowie Jovica Nikolic (Bänderriss).