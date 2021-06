Lenny Rubin und Anton Lindskog von der HSG Wetzlar nehmen den Leipziger Philipp Weber in die Zange.

Die HSG Wetzlar hat die Niederlagen-Serie in der Handball-Bundesliga gestoppt. Im Gegensatz zur Partie in Balingen unter der Woche zogen die Mittelhessen auch in der zweiten Halbzeit ihr Spiel durch.

Die HSG Wetzlar kann doch noch gewinnen: Nach drei Niederlagen in Folge gab es am Samstagabend ein 29:26 (15:14) gegen den Tabellensechsten Leipzig.

In einer umkämpften ersten Halbzeit lagen die Wetzlarer zwischenzeitlich mit mehreren Toren in Führung, zur Halbzeit stand aber nur ein knappes 15:14.

Noch zwei Saisonspiele

Im Gegensatz zum Spiel in Balingen am vergangenen Mittwoch blieben die Mittelhessen auch nach der Pause konzentriert und konnten am Ende einen 29:26-Sieg feiern.

Zwei Saisonspiele verbleiben für die HSG Wetzlar, die im Tabellen-Mittelfeld der Handball-Bundesliga steht: am kommenden Donnerstag (19 Uhr) in Magdeburg und am 27. Juni (15.30 Uhr) gegen Minden.