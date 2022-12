HSG Wetzlar gastiert in Flensburg

Vor der WM-Pause hat die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga eine schwere Auswärts-Aufgabe vor der Brust: Die Mittelhessen müssen am Dienstag um 19.05 Uhr bei der SG Flensburg-Handewitt ran.

Die HSG war am Donnerstag durch ein knappes 25:23 beim Zweitligisten Großwallstadt in das Viertelfinale des DHB- Pokals eingezogen. Es war der erste Sieg unter dem neuen Trainer Hrvoje Horvat. Sein Debüt in der Bundesliga hatte Wetzlar einige Tage zuvor noch deutlich mit 23:29 gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren.