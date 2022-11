Die HSG Wetzlar hängt im unteren Tabellendrittel fest.

Die Mittelhessen, die ihre jüngsten drei Spiele verloren haben, rangieren als Tabellen-15. gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Leipzig muss am Donnerstag (19.05 Uhr) der Befreiungsschlag gelingen. "Wir müssen uns vor allem im Angriff deutlich steigern", fordert Geschäftsführer Björn Seipp, der den November zum "Monat der Wahrheit" ausgerufen hat. Die Nacht vor dem wegweisenden Spiel verbringt die Mannschaft gemeinsam im Hotel. "Wir wollen und müssen gewinnen", so Trainer Ben Matschke.