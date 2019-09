Das Bundesliga-Spiel zwischen der HSG Wetzlar und dem THW Kiel ist terminiert worden.

Die Hessen treffen am Donnerstag, den 17. Oktober, auf den mehrmaligen Deutschen Meister. Die Partie war eigentlich auf den darauffolgenden Sonntag angesetzt worden. Der Grund der Verlegung: Am 19. Oktober spielt der THW in der Champions League auswärts in Montpellier.