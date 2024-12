Handball-Bundesliga HSG Wetzlar zu statisch - Niederlage in Göppingen

Die HSG Wetzlar bekommt in Göppingen zu selten Tempo ins Spiel und sieht den Konkurrenten im Abstiegskampf auch in der Tabelle an sich vorbeiziehen.

Die HSG Wetzlar hatte Göppingen am Sonntag nicht genug entgegenzusetzen. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die HSG Wetzlar hat es am Sonntag verpasst, sich von den Teams im Tabellenkeller abzusetzen. Die Mittelhessen verloren ihr Spiel bei Göppingen 24:27 (12:12) und musste den Liga-14. in der Tabelle vorbeiziehen lassen. In der ersten Halbzeit sah das gar nicht so schlecht aus bei der HSG, die immer dann gefährlich wurde, wenn sie das Spiel schnell machen konnte. Das gelang ihr nach der Halbzeitpause allerdings überhaupt nicht mehr. Der viel zu statische Angriff der Hessen stellte die Hausherren nur selten vor Probleme. Bester Wetzlarer Werfer war Stefan Cavor mit fünf Toren.