Gegen die bislang punktlosen Coburger gibt sich die HSG Wetzlar keine Blöße. Der Aufsteiger kann dabei nur in der Anfangsphase mithalten.

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat am Donnerstagabend mit 31:22 (14:11) gegen den Tabellenletzten HSG 2000 Coburg gewonnen.

Abgeklärt nach ausgeglichener Anfangsphase

Die erste Halbzeit begann ausgeglichen - nach rund 14 Minuten stand es 7:7. Dann gewannen die Mittelhessen die Oberhand, hatten zwischenzeitlich vier Tore Vorsprung und gingen mit einem 14:11 in die Halbzeit.

Auch ohne Torhüter Till Klimpke, der wegen des positiven Corona-Tests seines Nationalmannschaftskollegen Johannes Bitter in häuslicher Quarantäne ist, ließen die Wetzlarer in der zweiten Halbzeit keine Zweifel am Heimsieg aufkommen. Der bislang sieg- und punktlose Aufsteiger aus Coburg hielt dagegen und erzielte mitunter sehenswerte Tore, das Team von HSG-Trainer Kai Wandschneider war jedoch vor allem in der Schlussphase die deutlich abgeklärtere Mannschaft.

Viele Absagen durch Corona

Die vier anderen Bundesliga-Spiele, die für Donnerstag geplant waren, mussten wegen diversen Coronafällen abgesagt werden. Auch die MT Melsungen konnte am Mittwoch nicht in Flensburg antreten. Das Spiel der Nordhessen am Samstag in Magdeburg steht aktuell wegen eines Corona-Verdachtfalls im Team ebenfalls auf der Kippe.