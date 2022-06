Die HSG Wetzlar kann am Samstagabend (18.30 Uhr) den ersten Schritt in Richtung European League gehen.

Die Mittelhessen empfangen den SC DHfK Leipzig und wollen mit einem Sieg Platz sechs, der voraussichtlich zur Qualifikation für den europäischen Wettbewerb reichen wird, festigen. Verzichten muss die HSG dabei allerdings auf einen Leistungsträger: Nationaltorwart Till Klimpke muss am Knie operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Ebenfalls am Samstag (16.30 Uhr) im Einsatz ist die MT Melsungen. Die Nordhessen treten im Mittelfeld-Duell beim Bergischen HC an.