Ein erfolgreicher Sonntag aus Sicht der hessischen Handballteams: Die HSG Wetzlar und die MT Melsungen konnten ihre Spiele für sich entscheiden. Doch war es für beide ein hartes Stück Arbeit.

In der Handball-Bundesliga waren beide hessische Teams am Sonntag erfolgreich. Melsungen zeigte sich weiter in guter Form, Wetzlar machte in der Tabelle Boden gut.

MT Melsungen setzt Siegesserie fort

In der Partie zwischen der MT Melsungen und dem TVB Stuttgart stand am Ende ein 33:26 gegen den TVB Stuttgart auf der Anzeigetafel. Doch zwischenzeitlich sah es deutlich enger aus. Das belegt auch das Halbzeitergebnis von 14:13.

In der zweiten Hälfte sorgten die Gastgeber aber dann für klare Verhältnisse und erzielten fünf Treffer mehr als die Stuttgarter. Die 3.000 Zuschauer in der Rothenbach-Halle sahen eine intensive Partie und konnten am Ende den fünften Sieg in Folge der MT feiern.

Weitere Informationen MT Melsungen - TVB Stuttgart 33:26 (14:13) Tore MT Melsungen: Casado 8, A. Gomes 5, K. Häfner 4, Kalarasch 3, Malasinskas 3/1, Martinovic 3/2, Drosten 2, Ignatow 2, E. Jonsson 2, Arnarsson 1

TVB Stuttgart: Hanusz 6/2, Lönn 5, Zieker 5, Jer. Müller 2, Schöttle 2, Forstbauer 1, Nicolaus 1, Pfattheicher 1, Serrano Villalobos 1, Sliskovic 1, Süsser 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 3113

Strafminuten: 2 / 2 Disqualifikation: - / - Ende der weiteren Informationen

HSG Wetzlar macht Boden auf Abstiegsränge gut

Im Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Minden konnte sich die HSG Wetzlar am Ende durchsetzen. Die Partie endete mit 29:26. Dabei konnten die Mittelhessen die knappe Führung zur Halbzeit (11:13) schlussendlich auch über die Zeit retten.

Für die HSG war es ein wichtiger Sieg vor knapp 2.000 Zuschauern in der Kampa-Halle denn, denn dadurch konnte sie sich etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.