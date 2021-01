Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den Vertrag von Rückraumspieler Olle Forsell Schefvert vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2023 verlängert.

Das teilten die Mittelhessen am Dienstag mit. Der 27 Jahre alte Schwede spielt seit Sommer 2017 für die HSG. "Wir trauen Olle zu, in den kommenden Monaten noch mehr Führungsaufgaben in unserem Team zu übernehmen", sagte Geschäftsführer Björn Seipp.