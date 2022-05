Magnus Fredriksen und Co. ging gegen Berlin am Ende die Puste aus.

Magnus Fredriksen und Co. ging gegen Berlin am Ende die Puste aus. Bild © Imago Images

Die HSG Wetzlar hält gegen die Füchse Berlin lange Zeit mit, muss sich dem Champions-League-Anwärter am Ende dann aber doch geschlagen geben.

Die HSG Wetzlar hat ihr Heimspiel gegen die Füchse Berlin am Samstag verloren. Trotz einer 15:12-Halbzeitführung mussten sich die Mittelhessen den favorisierten Gästen 28:30 geschlagen geben. Während die Füchse damit weiter von der Champions League träumen können, haben die Mittelhessen den zwischenzeitlichen Sprung auf Rang fünf verpasst.

Die 2.750 Zuschauer in der Wetzlarer Arena sahen eine enge Partie, in der sich die Gäste erst in den letzten fünf Minuten entscheidend absetzen konnten. Bester Werfer der Mittelhessen war Domen Novak mit fünf Toren.