Nach dem verkorksten Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga muss die HSG Wetzlar am Sonntag (18.15 Uhr) beim SC Magdeburg ran.

Während der SCM seine ersten beiden Spiele gewonnen hat, verlor die HSG sowohl in Erlangen als auch gegen die Füchse Berlin.

"Jeder Spieler hatte gefühlt in diesem Spiel einen Rucksack auf, der immer schwerer wurde", so HSG-Trainer Ben Matschke zum Auftritt gegen die Hauptstädter. Nun gehe es darum, die Abläufe zu festigen und eine Struktur zu schaffen. "Wir müssen als Team mehr zusammenstehen. Auch, wenn wir hinten liegen", so HSG-Spieler Lars Weissgerber.