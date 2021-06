HSG Wetzlar will Wiedergutmachung in Balingen

Handball-Bundesliga HSG Wetzlar will Wiedergutmachung in Balingen

Die HSG Wetzlar möchte in der Handball-Bundesliga die Niederlage gegen Absteiger Essen vergessen machen.

Am Mittwoch um 19 Uhr geht es für die Mittelhessen auswärts gegen Balingen-Weilstetten. Der Gegner selbst steckt noch im Abstiegskampf, während die HSG im gesicherten Mittelfeld steht.

Beim 26:30 gegen Essen hatte die HSG endlich wieder Zuschauende in der heimischen Arena begrüßen dürfen. 727 Fans waren am vergangenen Donnerstag dabei. Auch in Balingen dürfen wieder Fans live dabei sein: Der Verein hat die Erlaubnis bekommen, 250 Tickets zu vergeben.