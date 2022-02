Die HSG Wetzlar steht vor einer machbaren Aufgabe.

Am Sonntag (16 Uhr) sind die Mittelhessen bei den Rhein-Neckar Löwen zu Gast. Die Süddeutschen konnten in diesem Jahr noch kein Bundesliga-Spiel gewinnen und liegen als Zwölfter im Niemandsland der Tabelle. Für die HSG Wetzlar ist im Kampf um die Europapokal-Plätze ein Sieg in Mannheim hingegen fast schon Pflicht. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke hat fünf Punkte Rückstand auf den begehrten vierten Platz - und schon eine Partie mehr gespielt als der Liga-Vierte Berlin. Ein Sieg in Mannheim brächte die HSG wieder in Schlagdistanz.