Die HSG Wetzlar hat sich ab dem Sommer 2022 die Dienste von Rückraumspieler Hendrik Wagner gesichert.

Das teilten die Mittelhessen am Freitag mit. Der 23-Jährige hat beim Bundesligisten einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Bis Juni 2022 steht Wagner noch beim Bundesligaabsteiger Eulen Ludwigshafen unter Vertrag. "Hendrik hat im athletischen Bereich extrem hart gearbeitet und deutlich an Muskelmasse zugelegt. Dazu verfügt er über einen ausgezeichneten Wurf und ist variabel einsatzbar in der Deckung", lobte der neue HSG-Trainer Ben Matschke seinen Ex- und baldigen Schützling.