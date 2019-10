Dimitri Ignatow von der MT Melsungen jubelt in Wetzlar.

Dimitri Ignatow von der MT Melsungen jubelt in Wetzlar. Bild © Imago Images

Nach einer schwachen ersten Halbzeit dreht die MT Melsungen in Wetzlar auf und setzt die Siegesserie in der Handball-Bundesliga fort.

Die MT Melsungen hat das Hessen-Duell bei der HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga mit 31:26 (11:17) gewonnen. Für die Nordhessen ist es der sechste Sieg in Serie, die HSG fällt in der Tabelle etwas zurück.

Das Spiel begann - nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Ex-Spieler Jens Tiedtke - sehr torarm. Nach gut 16 Minuten hatte sich die HSG mit 7:3 einen Vorsprung herausgespielt und die wenigen Gegentore vor allem dem starken Schlussmann Till Klimpke zu verdanken. Die erste Hälfte endete mit einem deutlichen 17:11 für die Gastgeber.

Siegesserie der MT geht weiter

Nach der Pause wendete sich das Blatt: Melsungen kämpfte sich heran, während Wetzlar zu viele Würfe vergab. Nach 45 Minuten fiel der Ausgleich zum 21:21. Der Favorit drehte weiter auf und brachte den nach und nach erkämpften Vorsprung in den letzten Minuten routiniert über die Zeit. 26:31 stand es am Ende aus Sicht der mittelhessischen Gastgeber.

Für die MT war es der sechste Sieg in Folge - zuletzt hatte die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Hannover-Burgdorf bezwungen. In der Tabelle schielen die Nordhessen damit immer weiter nach oben, während Wetzlar im Mittelfeld stecken bleibt.