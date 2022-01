Die HSG Wetzlar muss ab dem Sommer ohne Leistungsträger Olle Forsell Schefvert auskommen. Der Rückraumspieler macht von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch und schließt sich zur neuen Saison den Rhein-Neckar Löwen an.

Rückraumspieler Olle Forsell Schefvert wechselt nach dieser Saison von der HSG Wetzlar zu Ligakonkurrent Rhein-Neckar Löwen. Der 28 Jahre alte Schwede zieht nach HSG-Angaben vom Dienstag eine Option in seinem bis 2023 laufenden Vertrag, um den "nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen". In Mannheim hat er für drei Jahre unterschrieben.

Die Mittelhessen bedauern den Abgang Schefverts, der im Sommer 2017 von IK Sävehof aus Schweden an die Lahn gewechselt war. "Es ist extrem schade", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Schefvert habe in Wetzlar "eine wichtige Rolle" eingenommen. Er sei "ein Handballer durch und durch".

Wunsch: Platz fünf zum Abschied

Schefvert selbst bedankte sich bei seiner ersten Station in der Handball-Bundesliga und versprach, den Verein immer im Herzen zu tragen. "Ich hoffe, wir können weiterhin so erfolgreich als Team spielen und im besten Fall den fünften Platz verteidigen. Das wäre natürlich ein großartiger Abschied."

HSG-Trainer Ben Matschke meinte, der Weggang des Schweden könne nur im Kollektiv kompensiert werden. "Er ist im Paket Abwehr und Angriff wohl Eins zu Eins kaum zu ersetzen." Geschäftsführer Seipp kündigte trotzdem an, den Markt sondieren zu wollen.